Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 15:15

Добавьте это в фарш перед жаркой: лимонный сок сделает котлеты сочными, нежными и ароматными без лишних усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда обычные котлеты получаются сухими, даже если фарш хороший и свежий. Я долго искала способ сохранить сочность и однажды попробовала простой кухонный трюк. Оказалось, немного лимонного сока творит настоящие чудеса.

На 500 г мясного фарша добавьте всего 0,5 ч. л. свежего лимонного сока. Вмешайте его вместе с луком, солью и специями и тщательно перемешайте массу. Кислота мягко воздействует на волокна, поэтому фарш становится нежнее и лучше удерживает влагу при жарке.

Особенно хорошо этот способ работает с куриным или индюшиным фаршем — котлеты получаются мягкими и ароматными. Важно не превышать указанное количество, иначе появится лишняя кислинка. Можно также добавить немного лимонной цедры для легкого аромата.

После приготовления котлеты остаются сочными внутри, с приятной текстурой и насыщенным вкусом. Домашние всегда замечают разницу и просят приготовить ещё.

Ранее сообщалось, что многие до сих пор опасаются есть яйца из-за холестерина, хотя современные исследования давно развеяли этот миф. Умеренное употребление продукта может принести заметную пользу организму. Уже через пару недель регулярного включения яиц в рацион можно увидеть приятные изменения в самочувствии и внешнем виде.

Проверено редакцией
Читайте также
Самая быстрая выпечка. Ванильное печенье «Пальчики». Рецепт из трёх ингредиентов, улетают мгновенно
Общество
Самая быстрая выпечка. Ванильное печенье «Пальчики». Рецепт из трёх ингредиентов, улетают мгновенно
Гости уже в лифте, а у меня на столе румяное чудо с яблоками. Для этого рецепта всегда держу пачку теста в холодильнике
Общество
Гости уже в лифте, а у меня на столе румяное чудо с яблоками. Для этого рецепта всегда держу пачку теста в холодильнике
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Общество
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Россияне стали меньше «кусочничать»
Общество
Россияне стали меньше «кусочничать»
10 рецептов блинов на Масленицу для детей: цветные, в горошек и не только
Семья и жизнь
10 рецептов блинов на Масленицу для детей: цветные, в горошек и не только
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Запорожской области сообщил о повторном блэкауте
«Корежит наших недругов»: Захарова о защите интересов России
Посольство России ответило на жалобу Сеула на патриотический баннер
Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности
Роскосмос поделился кадрами сверкающего Петербурга
Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов
Четыре БПЛА сбили на подлете к Москве за час
Суровые морозы накроют Москву, сугробы не растают: прогноз погоды на март
Ученые смогли лишить раковые опухоли «плаща-невидимки»
Историк предрек закат влияния британской монархии
Часть школьников в России останется без обществознания: что известно
В Иране разработали план на случай удара США и гибели Хаменеи
В Южной Корее напряглись из-за надписи на баннере российского посольства
Израиль отказался финансировать восстановление сектора Газа
Лыжницу Непряеву дисквалифицировали из-за невнимательности
Экс-премьер Украины раскрыл, зачем Киев просит 60 дней на выборы
Непряева запаниковала после инцидента с перепутанными на Олимпиаде лыжами
Москвичей предупредили о новых погодных сюрпризах после циклона «Валли»
«Проблема номер один»: генерал о нюансе службы иностранных пилотов в ВСУ
23 февраля — выходной или нет? Будем ли отдыхать, календарь
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.