Добавьте это в фарш перед жаркой: лимонный сок сделает котлеты сочными, нежными и ароматными без лишних усилий

Иногда обычные котлеты получаются сухими, даже если фарш хороший и свежий. Я долго искала способ сохранить сочность и однажды попробовала простой кухонный трюк. Оказалось, немного лимонного сока творит настоящие чудеса.

На 500 г мясного фарша добавьте всего 0,5 ч. л. свежего лимонного сока. Вмешайте его вместе с луком, солью и специями и тщательно перемешайте массу. Кислота мягко воздействует на волокна, поэтому фарш становится нежнее и лучше удерживает влагу при жарке.

Особенно хорошо этот способ работает с куриным или индюшиным фаршем — котлеты получаются мягкими и ароматными. Важно не превышать указанное количество, иначе появится лишняя кислинка. Можно также добавить немного лимонной цедры для легкого аромата.

После приготовления котлеты остаются сочными внутри, с приятной текстурой и насыщенным вкусом. Домашние всегда замечают разницу и просят приготовить ещё.

