Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 19:20

Добавила вина — на выходе шедевр! Форель в винном кляре — обалденный ужин!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Форель в винном кляре — изысканное блюдо за 30 минут. Представьте: нежнейшее филе форели в хрустящем воздушном кляре с тонкими винными нотами — это блюдо кажется сложным, но готовится на удивление просто! Идеальный вариант для романтического ужина или праздничного стола, когда хочется удивить гостей чем-то особенным. Секрет — в необычном кляре на белом вине, которое придает рыбе неповторимый вкус и аромат.

Начните с подготовки рыбы. 1,5 кг морской форели очистите от чешуи, удалите голову и плавники, аккуратно выпотрошите. Нарежьте филе на порционные кусочки шириной 3–4 см. Сбрызните соком двух лимонов, посыпьте солью и белым перцем, оставьте мариноваться на 15 минут.

Пока рыба маринуется, приготовьте кляр. В глубокой миске взбейте 2 яйца со щепоткой соли, добавьте 100 мл белого сухого вина и постепенно введите 0,7 стакана муки, постоянно помешивая. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Дайте кляру постоять 10 минут — так он станет более однородным.

В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте масло до 180 °C. Каждый кусочек форели обваляйте в муке, затем окуните в кляр и сразу опускайте в кипящее масло. Жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте сразу же, пока кляр хрустящий, с дольками лимона и легким овощным салатом. Вино в кляре создает удивительную воздушную текстуру и тонкий вкус, который идеально сочетается с нежным мясом форели. Это блюдо точно станет вашей кулинарной гордостью!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
рыба
форель
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист раскрыл, как по максимуму извлечь прибыль из вклада в банке
Ученые раскрыли страшную правду про диетическую колу
Одна страна ЕС резко увеличила выдачу шенгенских виз гражданам России
Названа причина смерти Халка Хогана
Как правильно подготовить автомобиль к дальнему путешествию?
Певица Margo призналась, как Киркоров стал ее продюсером
Назван точный возраст, когда организм человека начинает разрушаться
Эксперт рассказал, как руководство СССР сдало позиции на Ближнем Востоке
Видео ночных ударов по Киеву обнажило серьезные проблемы ВСУ
Огненный «привет» Белоусова Трампу, Запад сливает Зеленского: что дальше
Псково-Печерский монастырь: духовная крепость России
Раскрыто, за что могут лишить гражданства России
Школы и МВД начнут обмениваться данными о детях мигрантов
Рубиновое чудо из красной смородины: джем, перед которым никто не устоит
Попросивших вернуть подаренный «Золотой павильон» японцев сравнили с детьми
В США отменили запуск космического корабля с российским космонавтом
Стало известно, когда Россия обсудит с ООН курскую авантюру ВСУ
Путин подписал закон против мигрантов-преступников
Политолог связал ультиматум Трампа с годовщиной ядерного удара по Нагасаки
«Только для мусульман»: интернет заполонили опасные объявления. Детали
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.