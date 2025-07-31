Добавила вина — на выходе шедевр! Форель в винном кляре — обалденный ужин!

Форель в винном кляре — изысканное блюдо за 30 минут. Представьте: нежнейшее филе форели в хрустящем воздушном кляре с тонкими винными нотами — это блюдо кажется сложным, но готовится на удивление просто! Идеальный вариант для романтического ужина или праздничного стола, когда хочется удивить гостей чем-то особенным. Секрет — в необычном кляре на белом вине, которое придает рыбе неповторимый вкус и аромат.

Начните с подготовки рыбы. 1,5 кг морской форели очистите от чешуи, удалите голову и плавники, аккуратно выпотрошите. Нарежьте филе на порционные кусочки шириной 3–4 см. Сбрызните соком двух лимонов, посыпьте солью и белым перцем, оставьте мариноваться на 15 минут.

Пока рыба маринуется, приготовьте кляр. В глубокой миске взбейте 2 яйца со щепоткой соли, добавьте 100 мл белого сухого вина и постепенно введите 0,7 стакана муки, постоянно помешивая. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Дайте кляру постоять 10 минут — так он станет более однородным.

В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте масло до 180 °C. Каждый кусочек форели обваляйте в муке, затем окуните в кляр и сразу опускайте в кипящее масло. Жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте сразу же, пока кляр хрустящий, с дольками лимона и легким овощным салатом. Вино в кляре создает удивительную воздушную текстуру и тонкий вкус, который идеально сочетается с нежным мясом форели. Это блюдо точно станет вашей кулинарной гордостью!

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