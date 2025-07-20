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20 июля 2025 в 14:30

Добавила два продукта: теперь коул слоу просит вся семья! Салат с изюминкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Коул слоу из кольраби — хрустящее удовольствие с ореховыми нотками! Этот необычный вариант классического салата покорит вас нежной текстурой кольраби и ароматом поджаренного кунжута. В отличие от традиционных рецептов, здесь свекла и морковь играют вторые роли, позволяя главному ингредиенту — сочной кольраби — раскрыть весь свой вкусовой потенциал. Идеальный баланс свежести и пикантности!

Начните с подготовки овощей: 1 кольраби и 1 морковь натрите на корейской терке для красивой соломки, 1 свеклу — на обычной крупной терке. 1 стебель лука-порея нарежьте тонкими колечками (используйте только белую и светло-зеленую часть). Теперь самый важный момент — обжарьте 2 ст. л. кунжута на сухой сковороде до золотистого цвета и характерного орехового аромата.

Для заправки смешайте 200 г сметаны, 2 ч. л. лимонного сока, 2 щепотки черного перца и мелко рубленную петрушку (6 веточек). Соедините все овощи в миске, добавьте большую часть кунжута (оставьте немного для украшения), полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике — за это время вкусы чудесным образом соединятся.

Перед подачей посыпьте оставшимся кунжутом — это добавит не только вкуса, но и эффектного вида. Хрустящая текстура, нежная кислинка лимонного сока и теплые ореховые ноты делают этот салат настоящим произведением кулинарного искусства!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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