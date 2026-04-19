Добавил в крабовый салат копченый сыр — революция ленивой кухни! Смело готовлю на любой праздник

На любом празднике есть блюдо, которое исчезает раньше горячего. У меня это — крабовый салат с копченым сыром и помидорами. Он яркий, сочный, с чесночной ноткой и хрустящей зеленью. Никто не догадывается, что готовится он за 10 минут.

Что понадобится

1 упаковка крабовых палочек, 2 яйца, 180 г копченого (колбасного) сыра, 2 помидора, 4–5 ст. л. консервированной кукурузы, 1 зубчик чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка или зеленый лук), майонез по вкусу.

Как я готовлю

Яйца отвариваю вкрутую, остужаю. Крабовые палочки, сыр, яйца и помидоры нарезаю аккуратными кубиками. Перекладываю в миску, добавляю кукурузу.

Зелень мелко рублю, добавляю в салат. Чеснок пропускаю через пресс, добавляю. Заправляю майонезом, аккуратно перемешиваю.

