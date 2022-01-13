ДНК-тесты собачьих фекалий: предложен способ защиты окружающей среды

Для роста и стабильного развития страны необходимо решать экологические проблемы. Беда больших городов — горы собачьих фекалий, которые владельцы животных оставляют лежать на земле после прогулки. Отходы от домашних животных загрязняют почву, воду и воздух. Они являются прямой угрозой для здоровья людей, вызывая множество заболеваний. Автор проекта «20 идей по развитию России» предприниматель и гражданский активист Дмитрий Давыдов предлагает анализировать ДНК экскрементов собак, чтобы определить владельца животного. NEWS.ru ознакомился с подробностями инициативы.

Количество собак, содержащихся в качестве домашних животных, увеличивается с каждым годом. Согласно исследованиям Mars Petcare, за период 2018–2020 годов собак стало на 21% больше, чем в 2017 году, их общее количество составило 22,6 млн особей. Но далеко не все хозяева ответственно подходят к вопросам содержания питомца.

Рост количества четвероногих создаёт проблему загрязнения окружающей среды собачьими экскрементами. Культура выгула собак не развита в России. Из-за невежества, спешки, лени или невнимательности многие владельцы не убирают за своими собаками. Помимо неприятного запаха и эстетического дискомфорта, собачьи фекалии создают угрозу здоровью населения и экологии.

Фекалии могут содержать множество вирусов, бактерий и паразитов, включая вредные патогены, такие как кишечная палочка, лямблии и сальмонеллы, которые вызывают тяжёлые заболевания у людей. Отходы от домашних животных загрязняют почву, воду и воздух.

Наказать владельца, который не убрал за своей собакой в России, сложно. Штраф за это правонарушение существует в отдельных регионах: например, в Москве он составляет от 1000 до 2000 рублей. Но на деле даже в столице доказать причастность конкретного лица к делу очень сложно. Для этого нужно, чтобы кто-то подал заявление в органы, предоставив фото и видео — доказательства самого процесса загрязнения, или привлёк несколько свидетелей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, Дмитрий Давыдов предлагает использовать современные технологии. Необходимо ввести в России систему обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, привязанных к владельцам, с целью их идентификации по ДНК.

Предлагаем проводить регистрацию государственными органами в сотрудничестве с частными лабораториями на платной основе в течение двух лет после опубликования соответствующего федерального закона. В качестве исключения предлагаем освободить от обязательной регистрации собак спецслужб, собак-поводырей и собак, содержащихся в приютах для бездомных животных. Также предлагаем сделать льготной регистрацию питомцев для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых граждан, — пишет Давыдов.

Предполагается, что коммунальные службы будут отправлять биологические отходы на экспертизу в лабораторию. Также любой гражданин сможет самостоятельно доставить образец для идентификации источника загрязнения. Другой вариант — вызвать коммунальщиков для этой цели.

На основании результатов теста ДНК, а также за выгул собаки без регистрации предлагается установить крупные штрафы. Эти деньги будут использованы для дальнейшего развития проекта. Часть поступит сертифицированным частным лабораториям в качестве оплаты их работы, другую направят на строительство соответствующей инфраструктуры в городах для выгула собак.

Если система идентификации животных по ДНК заработает, в России сформируется культура выгула собак, уверен Давыдов. Улицы городов станут гораздо чище, снизится угроза распространения болезней, передаваемых от собак, появится больше площадок для выгула питомцев. Ещё один большой плюс — частный бизнес, занимающийся генетическими тестами животных, получит поддержку. Сейчас такие лаборатории уже существуют, для них необходимо лишь создать общий создать реестр данных.

Подобный опыт показал свою эффективность во многих развитых странах. Так, в США в 2011 году впервые стартовал коммерческий проект по анализу ДНК экскрементов собаки с целью определения её владельца.

ROBERTO BRANCOLINI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лаборатория заключила договор с жилищными кондоминиумами и местными органами управления, которые, в свою очередь, обязали всех хозяев собак сдать ДНК-тест животного для регистрации в специально созданной базе данных. Если коммунальные службы, ответственные за чистоту территории, находили собачьи фекалии (сами или по сообщениям от жильцов), то они отправляли материал для анализа в лабораторию.

В 90% случаев специалисты извлекали точную генетическую информацию из фекалий. Уникальный профиль ДНК животного, определяемый по 16 генетическим маркерам, позволил безошибочно установить, кому принадлежит образец, поступающий в лабораторию. На владельца собаки накладывается крупный штраф, который включал в себя и стоимость теста. По прошествии первых пяти лет работы такой системы в различных крупных городах США был замечен очень низкий процент повторных нарушений, что свидетельствует об эффективности метода.

ДНК тесты собачьих фекалий получили распространение в Канаде, Великобритании, Испании и Италии. Наиболее актуальным примером является Израиль. В июле 2021 года власти Тель-Авива издали закон, согласно которому жители города в течение шести месяцев после вступления его в силу обязаны обновить лицензию на владение собакой, включив в неё ДНК-профиль. Это возымело эффект. Сейчас любая собачья фекалия, найденная на улице, идентифицируется по генетическому признаку, а её владелец автоматически получает штраф на почту.

Президент России в 2021 году поручил внедрить систему ведения учёта и мониторинга домашних и бездомных животных. Законодатели и правительство трудятся над созданием соответствующей базы для осуществления регистрации и учёта всех питомцев в стране. По мнению Давыдова, сейчас «самое время» обратить внимание на успешный опыт использования базы данных ДНК и разработать инновационное решение. Однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.