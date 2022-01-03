Кинолог рассказал, что нельзя делать с собакой зимой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собак нельзя катать на санках и тюбингах. По словам эксперта, подобные развлечения могут привести к серьёзной травме питомца из-за скользкого покрытия. Он также добавил, что собаки в таких условиях могут получить сильный стресс. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое развлечение совершенно не подходит для собак. Я призываю не рисковать здоровьем четвероногого друга, это может закончиться серьёзной травмой или гибелью собаки. Лучше погуляйте с питомцем в заснеженном лесу, так вы проведёте время с пользой, не рискуя здоровьем животного, — рассказал Голубев.

Он призвал владельцев собак обратить внимание на те виды активного отдыха, которые изначально были предусмотрены для собак. Так, например, он предложил заняться гонками на собачьих упряжках, скиджорингом и каникроссом. При этом, по его мнению, лучшее занятие — то, что нравится и владельцу, и питомцу.

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