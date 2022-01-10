Рейды по отлову бродячих собак провели в Якутске

За новогодние праздники в Якутске поймали около 400 бездомных собак, сообщает ОТР. Рейды начались после того, как 29 декабря было обнаружено растерзанное бродячими животными тело женщины.

В Автодорожном округе действует режим повышенной готовности, а по факту халатности должностных лиц окружной администрации возбуждено уголовное дело. При этом утром в Якутске бездомная собака напала на ребёнка — он избежал травм.

Ранее власти Якутска сформировали 15 бригад для отлова безнадзорных собак на улицах города. К работам привлечены представители муниципальных предприятий, опытные кинологи МВД, а также спасательная служба МЧС. На улицы города вышли 171 человек и 47 единиц техники. Власти пояснили, что усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства.

До этого в городе рядом с ипподромом нашли растерзанное тело 53-летней женщины, которой оказалась доцент Института естественных наук СВФУ, заведующая учебно-научно-технологической лабораторией Сардана Слепцова. Член Общественной палаты Якутска Антон Жондоров заявил, что женщина скончалась от естественных причин, а собаки стали грызть тело уже после смерти. По его словам, дальше они начнут нападать на людей.