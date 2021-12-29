В Якутске после гибели женщины отловят бездомных собак

Власти Якутска сформировали 15 бригад для отлова безнадзорных собак на улицах города. К работам привлечены представители муниципальных предприятий, опытные кинологи МВД, а также спасательная служба МЧС по РС(Я), сообщается на сайте окружной администрации города. На такие меры пошли после того, как стая бездомных псов загрызла насмерть женщину.

В Якутске сформирован оперативный штаб по отлову безнадзорных животных, — говорится в сообщении.

Как рассказали в мэрии, для отлова животных были сформированы 15 бригад, в составе 30 ловцов. На улицы города вышли 171 человек и 47 единиц техники. Власти пояснили, что усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства.

Днём ранее в городе уже поймали 35 бездомных собак.

Ранее в Якутске рядом с ипподромом нашли растерзанное тело 53-летней женщины. По предварительным данным, она стала жертвой стаи бродячих собак, нападавших на людей в том же районе. Труп обнаружил студент АГАТУ. На него также напали бездомные четвероногие. Погибшей оказалась доцент Института естественных наук СВФУ, заведующая учебно-научно-технологической лабораторией Сардана Слепцова.

Проректор вуза по административно-хозяйственной работе Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Олег Усов рассказал, что животные контролируют территорию действующего ипподрома и отгоняют чужих собак. По его словам, в Якутске, предположительно, находятся от трёх до семи тысяч бездомных «друзей человека».