Сбежавший алабай напал на ребёнка и загрыз его йорка в Раменском

Алабай напал на ребёнка и убил его пса породы йорк в Раменском, сообщает телеканал «360». После этого уже на другой улице он набросился на французского бульдога, но тот выжил. Хозяин алабая утверждает, что подобрал собаку на улице за несколько дней до инцидента, а та сбежала, после чего он снова её забрал, рассказала мать ребёнка Екатерина.

Ребёнок вышел на улицу из подъезда, есть видеосъёмка. И видно, как собака от второго подъезда несётся на них. То есть ребёнок поднимает собаку на руки, и алабай выдирает собаку из рук. <...> Говорят, зрелище было просто ужасное. Вот эта огромная махина рвала это маленькое беззащитное животное, — сказала женщина.

Женщина добавила, не оставит произошедшее без разбирательств: она уже собрала необходимые справки и написала заявление в полицию.

На опубликованной записи с домофона видно, как алабай бродит во дворе. В какой-то момент из другого подъезда выходит мужчина и собака бежит вслед за ним. На следующих кадрах юноша с собачкой на руках спасается от алабая в подъезде. Затем жительница с питомцем и перцовым баллончиком в руках скрывается в подъезде.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в Якутске поймали около 400 бездомных собак. Рейды начались после того, как 29 декабря было обнаружено растерзанное бродячими животными тело женщины. Однако, несмотря на завершение операции, сегодня утром бродячим псом было совершено нападение на несовершеннолетнего, а власти предупреждают о сохранении опасности.