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21 июля 2025 в 17:08

Для выпечки и чаепитий самое то — готовим на зиму варенье из мяты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из мяты — необычная и освежающая заготовка, которая удивляет с первой ложки. Приятный аромат, легкая кислинка лимона и насыщенный травяной вкус делают его идеальным для чаепитий и выпечки. Готовится просто, хранится долго.

Ингредиенты:

  • мята (свежие листья со стеблями) — 250 г;
  • сахар — 1 кг;
  • лимон — 2 шт.;
  • вода — 500 мл.

Приготовление:

  1. Мяту промыть, обсушить и мелко нарезать.
  2. Лимоны измельчить вместе с кожурой.
  3. Сложить все в кастрюлю, залить водой и варить 10 минут. Оставить настояться на сутки.
  4. Через сутки отжать массу, жидкость процедить. Добавить сахар, довести до кипения и варить до загустения.
  5. Готовое варенье разлить по стерильным банкам и сразу закатать.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
мята
варенье
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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