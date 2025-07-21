Для выпечки и чаепитий самое то — готовим на зиму варенье из мяты

Варенье из мяты — необычная и освежающая заготовка, которая удивляет с первой ложки. Приятный аромат, легкая кислинка лимона и насыщенный травяной вкус делают его идеальным для чаепитий и выпечки. Готовится просто, хранится долго.
Ингредиенты:
- мята (свежие листья со стеблями) — 250 г;
- сахар — 1 кг;
- лимон — 2 шт.;
- вода — 500 мл.
Приготовление:
- Мяту промыть, обсушить и мелко нарезать.
- Лимоны измельчить вместе с кожурой.
- Сложить все в кастрюлю, залить водой и варить 10 минут. Оставить настояться на сутки.
- Через сутки отжать массу, жидкость процедить. Добавить сахар, довести до кипения и варить до загустения.
- Готовое варенье разлить по стерильным банкам и сразу закатать.
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