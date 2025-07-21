Для выпечки и чаепитий самое то — готовим на зиму варенье из мяты

Для выпечки и чаепитий самое то — готовим на зиму варенье из мяты

Варенье из мяты — необычная и освежающая заготовка, которая удивляет с первой ложки. Приятный аромат, легкая кислинка лимона и насыщенный травяной вкус делают его идеальным для чаепитий и выпечки. Готовится просто, хранится долго.

Ингредиенты:

мята (свежие листья со стеблями) — 250 г;

сахар — 1 кг;

лимон — 2 шт.;

вода — 500 мл.

Приготовление:

Мяту промыть, обсушить и мелко нарезать. Лимоны измельчить вместе с кожурой. Сложить все в кастрюлю, залить водой и варить 10 минут. Оставить настояться на сутки. Через сутки отжать массу, жидкость процедить. Добавить сахар, довести до кипения и варить до загустения. Готовое варенье разлить по стерильным банкам и сразу закатать.

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