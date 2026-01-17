Погода в Москве на неделю: температурные качели, жесткие морозы до −25

Новая неделя принесет Москве и области «сибирский удар» и жесткое похолодание. Какая погода пришла в выходные, когда придут морозы до −25, будет ли «снежный армагеддон»?

Какая погода пришла в Москву к 17 января

В ночь на 17 января сибирский антициклон оказался не в силах крепко заморозить Москву, пишет в своем Telegram-канале метеоролог Татьяна Позднякова. При этом по области температура сильно упала: если на ВДНХ минимальная температура не опустилась ниже −9,4 градуса, то на юге и востоке Подмосковья мороз был сильным: в Коломне — −23,8, в Серпухове — −24 градуса, а на «полюсе холода» в Черустях — −25,8 градуса.

Позднякова показала на фото наглядную разницу в погоде между безоблачным востоком и закрытым тучами западом Подмосковья.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что атмосферное давление в Москве существенно выше нормы: влияет гребень сибирского антициклона.

«Вероятность осадков 17 января остается невелика, а температурные показатели окажутся на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха в городе −8–10 градусов, по области местами до −15. Атмосферное давление на 20–22 единицы выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью −16–18, днем −8–10 градусов», — прогнозирует Леус.

Погода в Москве в выходные и на новой неделе, когда вернутся морозы

Гидрометцентр Москвы отмечает, что новая неделя начнется мощнейшей «крещенской оттепелью»: днем во вторник температура поднимется до −1 градуса.

Вероятность осадков велика, однако они будут небольшими: по данным Foreca, 20–21 января выпадет около 3 мм осадков в виде снега. После этого температура в Москве начнет быстро падать, и с востока придет «сибирский удар», о котором предупредили европейские синоптики. Вместе с антициклоном зона холодного воздуха захватит всю Центральную Россию и двинется дальше на запад.

С приходом «сибирского удара» в Москве менее чем за неделю похолодает на 20 градусов: к началу следующих выходных, 24–25 января, температура в столице упадет ниже −20 градусов, а облачность полностью рассеется. Синоптики ожидают, что минимальная температура составит до −25 градусов ночью и −21 днем.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда придет «крещенская оттепель»

По словам Леуса, в Петербурге управление погодой уже переходит к «крещенскому» циклону: в ближайшие дни в Северной столице потеплеет даже сильнее, чем в Москве.

«К исходу дня 17 января циклон дотянется своим теплым сектором до территории Ленинградской области. Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, лишь на северо-западе области пройдет небольшой снег в сопровождении гололедных явлений. Температура воздуха −7–9 градусов, в Ленинградской области −5–10. Атмосферное давление существенно, на 16–18 единиц, выше нормы. В воскресенье без существенных осадков, ночью −8–10, днем −2–4 градуса», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что температура в регионе может сильно различаться по мере приближения циклона: на юге в Луге может быть −15, в то время как на севере в Выборге может быть 0 градусов.

«[На Крещение] 19 января — теплый день как раз из-за этого циклона с запада. Температура воздуха в течение суток −1–6 градусов. Примерно так же будет и 20 января, и только потом начнется похолодание», — прогнозирует Колесов.

Foreca прогнозирует похолодание в Санкт-Петербурге такое же мощное, как и в Москве: менее чем за неделю температура упадет на 20 градусов. «Сибирский удар» дойдет до Северной столицы чуть позже, днем в субботу, 24 января, задержится подольше и принесет температуру до −26 градусов ночью и до −21 днем.

