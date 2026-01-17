«Игорь, не дожил ты до весны»: друг трогательно обратился к Золотовицкому

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заботился о большом количестве людей, именно поэтому на прощании с ним образовался «настоящий сад из человеческих сердец и цветов», заявил народный артист России Евгений Миронов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, сейчас он играет в спектакле «Смерть Ивана Ильича» по повести Льва Толстого, где главный герой проходит страшный путь от понимания того, что болен, до самого финала.

Начинается пьеса о смерти Ивана Ильича словами: «И что же? Весны больше не будет, никогда?». Да, Игорь, не дожил ты до весны, Ее не будет земной. Видимо, там вечная весна. Видимо. Не знаю, но я в это очень верю. Но то, что ты там будешь, это абсолютно так. Люблю я тебя, спасибо, — отметил Миронов.

Актер признался, что не успел сказать Золотовицкому при жизни многих слов, потому что ректор высмеял бы их и в принципе не позволил бы высокопарных высказываний в свой адрес. Миронов поблагодарил друга за невероятный оптимизм и доброе отношение к жизни и ко всем вокруг.

Спасибо тебе за твое мужество, спасибо тебе за то, что ты такой порядочный, настоящий человек. Как много ты думал о других... Ты устраивал кого-то в больницы, заботился о таком количестве людей, поэтому совершенно неудивительно, что здесь вот такой сад из человеческих сердец и из цветов, — отметил он.

Ранее телеведущий Иван Ургант пришел в МХТ им. Чехова с букетом белых роз, чтобы проститься с Золотовицким. На кадрах можно увидеть, что шоумен подошел к вдове Золотовицкого, встал на колени и поцеловал ее руки. С ним пришла его супруга Наталья Кикнадзе.