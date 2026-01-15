Мандарины уже не едятся? Не беда! Варю из них волшебное варенье. Зимнее солнце в каждой ложке

Когда елка уже вынесена, а в холодильнике осталась гора мандаринов, я их не выбрасываю. Этим цитрусам уготована прекрасная судьба — превратиться в густое, ароматное, согревающее варенье, которое будет напоминать о празднике все оставшиеся зимние дни.

Мандарины (1 кг) и 1 крупный апельсин тщательно мою. Очищаю от кожуры. Разделяю на дольки и аккуратно снимаю с каждой белую пленку, удаляя по возможности все семена. Это сделает варенье менее горьким.

Очищенные дольки перекладываю в эмалированную кастрюлю или таз для варенья. Заливаю 1 стаканом (250 мл) холодной воды. Оставляю на 8--10 часов или на ночь, чтобы фрукты напитались влагой и дали сок.

По истечении времени ставлю кастрюлю на самый маленький огонь. Добавляю 2 ч. л. молотого имбиря. Довожу до едва заметного кипения (пузырьки только по краям) и, помешивая, томлю 1,5 часа. Дольки должны стать мягкими.

Затем добавляю 1 кг сахара и 1 пакетик ванилина. Аккуратно перемешиваю до растворения сахара. Увеличиваю огонь до среднего, даю закипеть и снова убавляю до минимума. Варю еще 1,5 часа, периодически помешивая и снимая пену. Варенье значительно уварится и загустеет.

Готовое варенье разливаю по предварительно простерилизованным сухим банкам. Закатываю металлическими крышками, переворачиваю банки вверх дном, укутываю одеялом и оставляю до полного остывания. Храню в прохладном темном месте.

