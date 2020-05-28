Для поездок в непродовольственные магазины нужно будет оформлять пропуска

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о новом постановлении. Согласно документу, жителям столицы необходимо будет оформлять цифровые пропуска для поездок в непродовольственные магазины.
Однако, если непродовольственный магазин находится в шаговой доступности, то оформление пропуска не потребуется. В этом случае действует та же схема, что и для посещения продуктового магазина,
Ранее NEWS.ru писал, что Собянин разъяснил новые правила прогулок в условиях самоизоляции. На обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 09.00 до 21.00, но не более трёх раз в неделю.
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