Для поездок в непродовольственные магазины нужно будет оформлять пропуска

https://static.news.ru/photo/bb80f598-a0e4-11ea-a68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о новом постановлении. Согласно документу, жителям столицы необходимо будет оформлять цифровые пропуска для поездок в непродовольственные магазины.

Однако, если непродовольственный магазин находится в шаговой доступности, то оформление пропуска не потребуется. В этом случае действует та же схема, что и для посещения продуктового магазина, пишет НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что Собянин разъяснил новые правила прогулок в условиях самоизоляции. На обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 09.00 до 21.00, но не более трёх раз в неделю.