Для инвалидов и пенсионеров в России могут создать туристические маршруты

Участники четвёртого Форума социальных инноваций регионов порекомендовали органам власти создать в России специальные туристические маршруты для инвалидов и пенсионеров. Они также предложили обеспечить эти категории граждан льготными путёвками из-за высокой стоимости путешествий по стране, сообщает «Парламентская газета».

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, для многих путешественников-пенсионеров или инвалидов цена в 30–40 тысяч за поездку является неподъёмной, в связи с этим важно предоставлять такие путёвки на льготных условиях.

Важно наполнить понятие социального или инклюзивного туризма деньгами. Например, кешбэк для них мог бы быть не 20, а, скажем, 50% или 75 % от стоимости путёвки, — отметил сенатор.

Участники форума также отметили необходимость создания для маломобильных граждан туристических маршрутов с качественной инфраструктурой.

Как рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, в России уже реализуются проекты по инклюзивному туризму. В частности, такая работа ведётся в Красноярском крае, Белгородской, Свердловской областях и Удмуртии.

Ранее сообщалось, что Ростуризм разработал стратегию круизного туризма. Её планируется внести на утверждение правительства уже в самое ближайшее время. В настоящее время доля России в общем мировом объёме круизного рынка составляет менее 2%. Глава ведомства Зарина Догузова считает, что в этом плане существует три основных блока проблем: нормативно-правовое регулирование, инфраструктура и спрос.