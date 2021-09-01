В России подготовили стратегию круизного туризма

Ростуризм разработал стратегию круизного туризма. Её планируется внести на утверждение правительства уже в самое ближайшее время. Об этом в рамках Восточного экономического форуме рассказала глава ведомства Зарина Догузова. Её слова приводит ТАСС.

По словам Догузовой, стратегия уже согласована почти со всеми федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ).

Остаются буквально несколько ФОИВов. Сразу после этого внесём документ в правительство на утверждение. Соответственно, после этого будет принята дорожная карта, которая закрепит эти решения, — сообщила глава ведомства.

В настоящее время доля России в общем мировом объёме круизного рынка составляет менее 2%. Догузова считает, что в этом плане существует три основных блока проблем: нормативно-правовое регулирование, инфраструктура и спрос.

У нас 41 нормативно-правовой акт регулирует развитие туризма сегодня, и практически каждый из них требует изменений. Мы сформулировали эти изменения и также направили в ФОИВы на согласование. Это будет большая совместная работа с министерствами и ведомствами, в том числе силовыми, — подчеркнула Догузова.

Она также добавила, что малое количество причальной инфраструктуры не позволяет формировать непродолжительные туры сроком на неделю, это влияет на спрос.

Ранее стало известно о рекордном наплыве туристов в Крым. К концу лета он впервые достиг 7 млн.