В России подготовили стратегию круизного туризма

Ростуризм разработал стратегию круизного туризма. Её планируется внести на утверждение правительства уже в самое ближайшее время. Об этом в рамках Восточного экономического форуме рассказала глава ведомства Зарина Догузова. Её слова приводит ТАСС.
По словам Догузовой, стратегия уже
Остаются буквально несколько ФОИВов. Сразу после этого внесём документ в правительство на утверждение. Соответственно, после этого будет принята дорожная карта, которая закрепит эти решения, — сообщила глава ведомства.
В настоящее время доля России в общем мировом объёме круизного рынка составляет менее 2%. Догузова считает, что в этом плане существует три основных блока проблем: нормативно-правовое регулирование, инфраструктура и спрос.
У нас 41 нормативно-правовой акт регулирует развитие туризма сегодня, и практически каждый из них требует изменений. Мы сформулировали эти изменения и также направили в ФОИВы на согласование. Это будет большая совместная работа с министерствами и ведомствами, в том числе силовыми, — подчеркнула Догузова.
Она также добавила, что малое количество причальной инфраструктуры не позволяет формировать непродолжительные туры сроком на неделю, это влияет на спрос.
Ранее стало известно о рекордном наплыве туристов в Крым. К концу лета он впервые достиг 7 млн.