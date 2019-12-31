https://static.news.ru/photo/bec9fcc6-2caa-11ea-8f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для авиапассажиров 2019 год стал одним из самых безопасных в истории — и закончился десятилетием, в котором погибло меньше людей, чем в любом другом с начала реактивного века. Такие данные приводятся в докладе Голландского авиационного агентства.

Ведомство опубликовало отчёт, который рассматривает несчастные случаи с большими пассажирскими самолётами.

Несмотря на ряд громких несчастных случаев, в 2019 году уровень смертельных аварий ниже, чем в среднем за последние пять лет. Самая страшная трагедия произошла с Boeing 737 Max Эфиопских авиалиний 10 марта 2019 года, в результате которой погибли 157 пассажиров и членов экипажа, — отметил автор исслдования Адриан Янг.

По его словам, пять несчастных случаев, произошедших в 2019 году, стоили в общей сложности 251 жизни. В среднем на каждые 5,58 миллиона рейсов авиационная промышленность терпела одну смертельную аварию.

По данным эксперта, число несчастных случаев и смертельных исходов было примерно вдвое меньше, чем в 2018 году.

Ранее NEWS.ru писал, что российские авиаперевозчики намерены улучшить свои финансовые показатели путём сокращений расходов на безопасность. Сразу несколько компаний готовятся перевести техников на аутсорсинг. Российским авиакомпаниям приходится балансировать между прибыльностью и расходами на защиту самолётов от катастроф. Перед топ-менеджерами стоит вопрос не о максимальной безопасности полётов, а о том, какой её уровень они могут себе позволить. Причём процветающие компании, в отличие от компаний с низким уровнем прибыльности, не спешат менять парк воздушных судов.