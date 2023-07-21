Дизайнер перечислила тренды, вернувшиеся в моду из нулевых Дизайнер Суровая назвала тотал-деним трендом, вернувшимся в моду из нулевых

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В моду из нулевых вернулись несколько трендов, среди них тотал-деним, длина микро и белье напоказ, рассказала дизайнер Лара Суровая. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что на Неделях моды в 2023 году было много нарядов, сделанных полностью из джинсы, а также из материалов, которые имитируют деним.

Одна из самых запоминающихся тенденций нулевых — тотал-деним. Тогда джинса использовалась повсеместно: из нее шились не только брюки, но и кроп-топы и всевозможные аксессуары. В этом году на Неделях моды мы наблюдали как настоящий деним, так и его имитацию даже в кутюрных коллекциях, — пояснила дизайнер.

По словам Суровой, в нулевые было абсолютно нормально показывать детали нижнего белья или оголять некоторые участки тела. Так, трендом были торчащие стринги при ношении брюк и юбок с низкой посадкой. В 2023 году эта тенденция снова возвращается. Кроме того, в моду вошли полупрозрачные платья. Дизайнер подчеркнула интерес к микро-юбкам и кроп-топам. При этом в этом сезоне Суровая посоветовала также обратить внимание на укороченные жакеты и рубашки.

Дизайнер Аника Керимова ранее рассказала, что украшения из пластика и узкие солнцезащитные очки вышли из моды. По ее словам, в тренде снова классика. Эксперт советует попробовать сочетать золото и серебро в одном образе.