Дистанционные занятия для школьников Москвы отменяются до 11 мая

https://static.news.ru/photo/3e7247f2-8b75-11ea-a125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дистанционные занятия для школьников и студентов колледжей Москвы отменяются с 1 по 11 мая, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дни между майскими праздниками объявлены нерабочими. Таким образом, в соответствии с указом мэра, дистанционные уроки и дополнительные онлайн-занятия для московских школьников и студентов колледжей не будут проходить с 1 по 11 мая, — говорится в сообщении.

Там отметили, что на майские праздники школьники смогут с пользой провести свой досуг: посмотреть видеолекции, онлайн-семинары, мастер-классы.

Всю информацию о мероприятиях они смогут найти на портале «Школа большого города» в разделе «Афиша увлекательных занятий».

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова перечислила сложности, с которыми сталкиваются родители и дети во время вынужденного дистанционного обучения школьников в период самоизоляции.