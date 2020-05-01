Кузнецова рассказала о проблемах с удалённым обучением школьников

https://static.news.ru/photo/f9340928-8b4c-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова перечислила сложности, с которыми сталкиваются родители и дети во время вынужденного дистанционного обучения школьников в период самоизоляции.

Одна из главных проблем — технические сложности. Зачастую в семье есть лишь один компьютер с выходом в Интернет, который используется для работы одним из родителей, и ребёнок не может присоединиться к онлайн-уроку.

Второй момент назовём профессиональным обеспечением процесса дистанционного образования. Это и подготовка кадров, и разработка обучающих материалов и так далее. Здесь, конечно, есть проблемы, и министр просвещения это тоже признал, — цитируют детского омбудсмена «Известия».

Также Кузнецова акцентировала внимание на вопросах физического и психологического здоровья детей, обучающихся удалённо. По мнению омбудсмена, дистанционная учёба сказывается на детях, особенно младших школьниках, не лучшим образом. Кузнецова считает, что исходя из сегодняшнего опыта, нужно подумать, как усовершенствовать эту систему на случай, если она ещё пригодится.

Как писал NEWS.ru ранее, возобновление телевизионных уроков для школьников после окончания пандемии коронавируса прорабатывается в Министерстве просвещения. Министр просвещения России Сергей Кравцов полагает, что можно использовать прежний опыт в помощь традиционной системе образования.