Директор зверофермы назвал истинные мотивы для забоя норок в Дании

https://static.news.ru/photo/60ba72f4-24d5-11eb-a1f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moro/Fotogramma/Global Look Press

У любого животного есть свой коронавирус, в том числе и у норок. Директор Черепановского зверохозяйства под Новосибирском Дмитрий Наумкин считает, что решение об истреблении норок в Дании продиктовано, прежде всего, желанием заводчиков заработать, так как прибыль от реализации меха сейчас практически нулевая.

В 1989 году проходил совместный семинар наших и китайских учёных, работавших на пушных зверях. Там было озвучено, что у норок выделен коронавирус, отличающийся по своим характеристикам от вирусов из других семейств. Датчане об этом тоже знают. Истребив норок, они хотят получить деньги, поскольку сейчас убытки очень большие в сфере реализации меха. И, конечно, из-за «зелёных», которые постоянно давят на производителей и правительство, — рассказал «МК в Новосибирске» Наумкин.

Он добавил, что подобные попытки уже были. Так, в прошлом году в Голландии местные активисты ухватились за коронавирус, решив покончить, наконец, с содержанием пушных зверей в тюрьмах-зверофермах.

При этом они лукаво замалчивали, что коронавирус у норок никакого отношения к варианту COVID-19 не имеет. Ни в одном специализированном рейтинговом научном журнале такой информации нет, — заявил Наумкин.

Специалист подчеркнул, что в России вывоз и ввоз норки жёстко регламентируется. При завозе молодняк исследуют на все заболевания, в том числе и на коронавирус. На карантине завозных норок держат по восемь месяцев. Даже люди, которые в этот момент за ними ухаживают, находятся в отдельном помещении и не общаются с другими работниками.

Как писал NEWS.ru, правительство Дании извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение об истреблении этих животных, которые якобы могут заразить людей мутировавшим коронавирусом. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призналась, что сожалеет о сложившейся вокруг «юридического аспекта вопроса» ситуации. Министр сельского хозяйства и продовольствия страны Могенс Йенсен написал заводчикам норок письма, в которых принёс официальные извинения. В них он отметил, что власти лишь рекомендовали уничтожить животных, но не настаивали на этом.

214 случаев передачи коронавирусной инфекции от норок человеку было ранее выявлено в Дании. Такие данные опубликовал датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. Датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных.