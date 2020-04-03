Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
Об этом заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.
Он хорошо себя чувствует, рвётся на работу, — цитирует его РИА Новости.
31 марта появилась информация о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оказался инфицированным. При этом 25 марта Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19 в Коммунарке.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне информации о заражении Проценко COVID-19 отметил, что Путин регулярно проводит тесты на наличие коронавируса и у него всё нормально.