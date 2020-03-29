Диетологи из Университета штата Пенсильвания установили, что бобовые культуры способны в какой-то мере заменить мясо в рационе.
Выводы учёных
Один из авторов исследования, профессор Крис-Эттертон советует добавлять немного нута в салат или использовать бобовые в качестве гарнира вместо картофеля или риса. Также их можно есть в качестве основного блюда. Чтобы избежать чувства дискомфорта в кишечнике, бобы следует тушить или варить подольше.
Как ранее писал NEWS.ru, российский диетолог Михаил Гинзбург посоветовал включить в рацион морскую капусту. По словам специалиста, она стимулирует иммунитет и помогает побороть хроническую усталость.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен