https://static.news.ru/photo/90ba9ae6-71cb-11ea-ab42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетологи из Университета штата Пенсильвания установили, что бобовые культуры способны в какой-то мере заменить мясо в рационе.

Выводы учёных приводит MedicalXpress. Диетологи отмечают, что горох, нут и чечевица имеют в составе клетчатку, а также белок, который фактически аналогичен тому, что содержится в мясе. Также добавка бобовых в рацион способствует снижению риска развития заболеваний сердца и стабилизирует уровень холестерина в крови.

Один из авторов исследования, профессор Крис-Эттертон советует добавлять немного нута в салат или использовать бобовые в качестве гарнира вместо картофеля или риса. Также их можно есть в качестве основного блюда. Чтобы избежать чувства дискомфорта в кишечнике, бобы следует тушить или варить подольше.

Как ранее писал NEWS.ru, российский диетолог Михаил Гинзбург посоветовал включить в рацион морскую капусту. По словам специалиста, она стимулирует иммунитет и помогает побороть хроническую усталость.