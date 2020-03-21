https://static.news.ru/photo/eddb2292-6b11-11ea-88b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look

Россияне редко включают в свой рацион морскую капусту, а она стимулирует иммунитет и помогает побороть хроническую усталость, рассказал доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Непопулярный продукт обладает способностью повышать сопротивляемость вирусам и бактериальным инфекциям, кроме того, морская капуста — рекордсмен по содержанию йода, дефицит которого не редкость среди жителей России, подчеркнул врач в интервью радио Sputnik.

Люди в зонах, удалённых от моря, имеют дефицит йода, который сказывается на щитовидной железе, возникает риск развития гипотиреоза. Ранние его симптомы протекают под маской хронической усталости, в которой мы все бываем, — отметил диетолог.

При этом не имеет значения, в какой форме употреблять бурые водоросли: добавлять консервированную капусту в салат или есть чипсы из ламинарии. Но гарантией от заражения коронавирусом этот продукт назвать нельзя.

Как писал NEWS.ru ранее, употребление воды с лимоном натощак не следует считать панацеей от всех болезней. Об этом заявил испанский диетолог Айтор Санчес. Часто в Интернете пишут о том, что стакан такой воды способствует выведению токсинов из организма, регулирует рН крови, улучшает пищеварение и иммунную систему, а также омолаживает кожу.