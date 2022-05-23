Диетолог рассказала, стоит ли покупать арбузы раньше августа Диетолог Дианова: покупать арбузы раньше августа не стоит из-за высокого содержания селитры

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупать арбузы раньше августа не стоит из-за высокого содержания в них селитры, предупредила диетолог Нурия Дианова в разговоре с изданием «Слово и Дело». Если же очень хочется съесть арбуз уже сейчас, в мае, то следует попросить у продавца документы с данными по уровню нитратов.

Я считаю, что арбузы надо [есть] только с августа. Ранние арбузы богаты селитрой. За привозными арбузами следит Росконтроль, который должен проводить замеры на количество нитратов, токсикологическую экспертизу и так далее. Поэтому здесь всё упирается в наличие сертификатов, где это всё отображено. И всё-таки есть арбузы в мае — нетипично. Поэтому если вы захотели, попросите сертификационные документы, — сказала Дианова.

Она добавила, что норма содержания нитратов в продуктах питания установлена правилами.

Диетолог Елена Соломатина ранее порекомендовала арбуз как продукт, понижающий артериальное давление за счёт калия. Кроме него, на давление благотворно влияют огурцы, сухофрукты, тыква и печёный картофель. В свою очередь магний, расслабляющий сосудистую стенку организма и тоже понижающий давление, содержится в орехах, семечках, зелёных листовых овощах и какао, отметила она.