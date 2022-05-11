Диетолог рассказала о понижающих давление продуктах Диетолог Соломатина посоветовала есть продукты с магнием и калием для понижения давления

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Магний расслабляет сосудистую стенку организма и понижает давление, он содержится в орехах, семечках, зелёных листовых овощах и какао, заявила диетолог Елена Соломатина. Она также порекомендовала добавить в рацион продукты с калием — арбузы, огурцы, сухофрукты, тыкву и печёный картофель, — так как этот полезный микроэлемент благотворно влияет на артериальное давление, пишет «Москва 24».

Продукты, которые содержат нитраты, также помогут. Нитраты являются стимуляторами выработки оксида азота, который тоже отвечает за расслабление сосудистой стенки и понижение давления. Особенно богата ими свёкла и редиска, — добавила Соломатина.

По её словам, такие ягоды тёмного цвета, как черноплодная рябина, черника, голубика, ежевика способны укрепить сосудистую стенку и капилляры. Соломатина подчеркнула, что от нормальной работы капилляров зависит перераспределение крови на периферию и, соответственно, понижение давления.

Ранее терапевт Евгения Иванова заявила, что пониженное давление у человека может свидетельствовать о возникновении у него ряда серьёзных заболеваний. При этом низким давлением медики называют не просто показатели ниже 100/60 мм рт. ст., а снижение на 20% от привычных рабочих цифр.