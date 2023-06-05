Диетолог рассказала, полезно ли есть хлеб перед сном Диетолог Соломатина назвала привычку есть хлеб на ночь причиной набора лишних килограммов

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Привычка употреблять хлеб перед сном может привести к набору лишних килограммов, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, хлеб желательно не есть вечером, а тем более на ночь, поскольку с этим продуктом организм с углеводами получает энергию, которую надо расходовать.

Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир. И мы будем набирать вес, — пояснила диетолог.

Как отметила врач, вреден перед сном не только белый и ржаной, но даже цельнозерновой хлеб. Дело в том, что клетчатка в его составе передает углеводы в организм дозированно, но они все равно будут откладываться в жир, хотя и не настолько быстро, как при употреблении белого хлеба.

Чтобы избежать набора лишнего веса, эксперт порекомендовала есть хлеб утром и в обед. Таким образом, человек успеет потратить поступившую с пищей энергию до вечера. При этом желательно отдавать предпочтение цельнозерновым сортам хлеба. Употребление такого продукта, в отличие от белого хлеба, не приводит к сильному скачку глюкозы в крови, подчеркнула Соломатина.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что сразу после еды необходимо заниматься активной физической деятельностью. В таком случае глюкоза преобразуется в быструю энергию, а не в жир.