Малышева рассказала, как есть углеводы и не толстеть Малышева: активность после еды позволяет не толстеть и есть богатую углеводами пищу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того чтобы не набрать лишние килограммы и не ограничивать себя в углеводах, нужно сразу после еды заняться активной деятельностью, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в таком случае глюкоза преобразуется в быструю энергию, а не в жир.

Чем быстрее всосались углеводы, а это глюкоза по финалу, тем быстрее выбрасывается инсулин. А инсулин — это такой милый гормон, его задача дать на энергию. Энергия быстрая — это глюкоза, она должна в клетку попасть, энергия медленная — это жир. Если глюкоза в клетку попала, а для этого нужно проявлять активность, — хорошо, если не попала, то будет превращена в жир, — сказала Малышева.

Она уточнила, что макароны из твердых сортов или приготовленные al dente не приводят к ожирению, так как в продукте остается устойчивый крахмал, который медленнее всасывается в кровь. Так, переваренные макароны увеличивают доступность углеводов на 20%.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что здоровому человеку при отсутствии каких-либо противопоказаний можно съедать по два-три куска хлеба за день. По ее словам, лучше всего включить в рацион зерновой хлеб, так как он не имеет практически никаких противопоказаний, а также содержит растворимые пищевые волокна, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.