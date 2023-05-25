Стало известно, сколько хлеба можно съедать за день Диетолог Аплетаева посоветовала есть по два куска хлеба в день при отсутствии противопоказаний

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Здоровому человеку при отсутствии каких-либо противопоказаний можно съедать по два-три куска хлеба за день, рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева. Она рассказала «Москве 24», что лучше всего включить в рацион зерновой хлеб. По ее словам, он не имеет практически никаких противопоказаний, а также содержит растворимые пищевые волокна, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.

Где-то два-три кусочка любого хлеба в день обычный здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать. <...> Хорошо включать зерновой хлеб в рацион. Он содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта, — подчеркнула специалист.

По словам диетолога, при сахарном диабете или лишнем весе лучше всего исключить из рациона белый хлеб из очищенной муки. Это связано с тем, что в нем содержатся быстрые углеводы. Аплетаева также советует отказаться от ржаного хлеба при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Эндокринолог Ангелина Водолазкая ранее назвала цельнозерновой хлеб самым полезным для здоровья. Врач предупредила, что в обычный белый или черный хлеб производители могут добавлять ароматизаторы, сахар и технологические примеси.