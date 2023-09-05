Диетолог назвала специю, продлевающую молодость Диетолог Дюбина: в паприке содержится много «витамина молодости» E

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Сушеная паприка может продлить молодость, рассказала «Кубанским новостям» врач-диетолог Ангелина Дюбина. По ее словам, в специи содержится много витаминов, в частности «витамин молодости» E, и антиоксиданты. При этом, подчеркнула диетолог, при термической обработке паприка теряет около 75% полезных веществ, поэтому ее стоит добавлять в уже приготовленные блюда.

Вещества, содержащиеся в специи, ускоряют обмен веществ, стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и активизируют сжигание жира, — сказала врач.

Диетолог Михаил Гинзбург до этого сообщил, что употребление пересоленных, копченых и жареных продуктов вредит здоровью почек. Кроме того, опасным является и большое количество мяса в рационе. По словам медика, избыток белка может привести к изнашиванию органа.

Гинзбург также отметил, что принести вред почкам может и частое употребление жареных и копченых продуктов. Проходя через орган, содержащиеся в них токсичные вещества отравляют клетки и снижают функциональную активность самих почек. Помимо этого, навредить здоровью может и избыточное употребление мяса. Часто такого питания придерживаются культуристы для наращивания мышечной массы.