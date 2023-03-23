Диетолог раскрыла опасность вареных овощей для диабетиков Диетолог Королева: диабетикам не стоит употреблять отварные картофель, морковь и свеклу

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Диабетикам не стоит есть картофель, морковь и свеклу в вареном виде, рассказала «Москве 24» диетолог Маргарита Королева. По ее словам, у этих овощей повышается гликемический индекс при термической обработке. Людям с нарушенным углеводным обменом и запущенными метаболическими нарушениями также не стоит ими злоупотреблять, добавила врач.

Для диабетиков опасны овощи, у которых при термической обработке повышается гликемический индекс. Это отварные картофель, морковь, свекла, — рассказала Королева.

Диетолог посоветовала больным сахарным диабетом есть морковь, картофель и свеклу в сыром виде, чтобы не усугублять заболевание. Также их можно добавлять в салаты. Эксперт уточнила, что сырые овощи имеют низкий гликемический индекс, поэтому их употребление не будет поддерживать запущенные у диабетиков метаболические реакции.

Диетолог Нурия Дианова ранее назвала запеченные яблоки, айву или грушу лучшим десертом для больных диабетом. Эксперт рассказала, что к запеченным фруктам можно добавлять молотые орехи или урбеч (ореховая паста), что поможет избежать резких скачков сахара.