Диетолог раскрыла главный ингредиент для вкусного и полезного глинтвейна Диетолог Круглова посоветовала делать глинтвейн только из красного сухого вина

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Новогодние праздники дарят возможность встретиться с родными, друзьями и угостить их теплым глинтвейном, для приготовления которого подойдет только красное сухое вино, поскольку в нем больше антиоксидантов, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе NEWS.ru. Она также посоветовала добавлять в напиток косточки от цитрусовых, поскольку они имеют схожее действие.

В идеальном варианте должно быть сухое вино, поменьше углеводов. Это не будет способствовать набору веса. При этом можно использовать традиционные специи: корица, бадьян, цитрусовые корочки, в них содержатся полифенолы, они относятся к антиоксидантам. Можно добавлять некоторые фрукты: кусочки яблок, мякоть цитрусовых, — отметила Круглова.

Несмотря на приятный вкус и аромат, глинтвейном увлекаться не стоит, предупредила специалист. Важно помнить о том, что безопасных доз алкоголя не существует и необходимо себя ограничивать. Условно безопасные дозы алкоголя для женщин составляет не больше одного бокала вина, а для мужчин — не больше двух, напомнила Круглова.

Диетолог добавила, что при приготовлении безалкогольного глинтвейна можно сделать напиток на основе темного виноградного сока, в составе которого тоже содержатся антиоксиданты. Польза для организма от такого напитка точно будет, заключила она.

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