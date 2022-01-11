Диетолог призвала не устраивать разгрузочные дни после праздников

Не стоит начинать голодание или устраивать разгрузочные дни после праздников, так как это формирует ограничительный тип пищевого поведения, заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. По её словам, на данный момент нет подтверждённых научных данных, которые установили бы, что разгрузочный день — необходимая для восстановления организма мера, пишет Lenta.ru.

Не нужно формировать связь «когда мы переедаем, за это приходит условная расплата» — это будет формировать ограничительный тип пищевого поведения, когда мы сидим на ограниченной в плане калорийности диете, но можем переесть, и будет период переедания и голода, — высказалась Круглова.

Диетолог порекомендовала перейти на обычный режим питания и добавить в рацион зелени и овощей, так как они содержат полезные для пищеварения пищевые волокна.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала не нагружать организм паникой и дополнительным стрессом, если после новогодних праздников нужно скинуть несколько килограммов. Она порекомендовала пить больше воды с лимоном, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.