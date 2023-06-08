Диетолог объяснил, как кофе с молоком влияет на похудение Диетолог Арзамасцев указал на высокую калорийность кофе с молоком

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Многие люди, которые хотят похудеть, при этом пьют кофе с молоком несколько раз в день, не считая этот напиток за прием пищи и не учитывая его калорийность, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, это является серьезной ошибкой, так как кофе с молоком и различными добавками только помешает сбросить лишний вес.

Молоко в кофе выступает как фактор калорийности. Часто в него также добавляют сиропы, сахар. Все это, конечно, будет еще больше увеличивать калорийность напитка, и на фоне этого может расти вес, — пояснил нутрициолог.

В связи с этим специалист порекомендовал людям, которые хотят постройнеть, ограничивать или хотя бы контролировать потребление кофе с молоком.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что самими вредными для фигуры и здоровья соусами являются майонез, кетчуп и горчица. Она отметила, что в них содержится большое количество сахара. Кроме того, такие соусы очень калорийны и могут оказать негативное влияние на состояние желудочно-кишечного тракта.

Между тем, в Великобритании 55-летний врач общей практики больницы Сомереста Николас Джон Чепмен обвиняется в том, что добавлял свою сперму в кофе несовершеннолетней пациентки.