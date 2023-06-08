Британский врач напоил пациентку кофе со спермой и попал под следствие Mirror: в Британии врача подозревают в том, что он поил 16-летнюю пациентку кофе со спермой

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В Великобритании 55-летний врач общей практики больницы Сомереста Николас Джон Чепмен обвиняется в том, что добавлял свою сперму в кофе несовершеннолетней пациентки, пишет издание The Daily Mirror. 16-летняя девушка, наблюдавшаяся у специалиста, во время первого приема заметила, что у кофе, приготовленного медиком, нетипично солоноватый вкус. На одном из следующих приемов она перелила напиток в емкость, которую передала полиции. Экспертиза установила, что в напитке содержится эякулят, ДНК которого совпадает с ДНК Чепмена.

После начатого уголовного разбирательства доктор был уволен из больницы. Защита настаивает, что доктор мастурбировал в больничном туалете и мог не вымыть руки перед тем, как приготовить напиток пациентке. Сам Чепмен также утверждает, что не совершал инкриминируемых ему действий. Он добавил, что не фантазировал о пострадавшей во время ипсации.

У девушки появились подозрения, когда она заметила в кабинете Чепмена емкость для сдачи эякулята. Всего, по ее словам, было порядка семи эпизодов, когда врач предлагал ей кофе с подобным содержимым. Судебные разбирательства продолжаются.

В апреле в подмосковных Люберцах отец 12-летней школьницы обратился в полицию с заявлением против 53-летнего охранника учебного учреждения. Дочь обвинила в изнасиловании сотрудника школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Позже с заявлением о покушении на половую неприкосновенность в отношении ребенка в полицию пришел отец другой ученицы школы. Охранник был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Максимальный срок по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.