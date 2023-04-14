Арестован подозреваемый в насилии девочек с инвалидностью охранник школы SHOT: охранник школы для детей с инвалидность в Люберцах арестован по подозрению в педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах отец 12-летней школьницы обратился в полицию с заявлением против 53-летнего охранника учебного учреждения, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник. Дочь обвинила в изнасиловании сотрудника школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Позже с заявлением о покушении на половую неприкосновенность в отношении ребенка в полицию пришел отец 11-летней ученицы школы. Охранник был задержан сотрудниками полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Максимальный срок по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге отстранили от работы директора спецшколы для трудных подростков, совершивших преступления. Сбежавший из учреждения подросток заявил, что старшие школьники с дозволения руководителя надругались над ним в наказание. По его словам и заявлениям других учеников спецшколы, такие меры наказания периодически применяются за серьезные провинности. К разбирательству в том числе подключился детский омбудсмен региона.