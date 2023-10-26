Диетолог назвала овощ — лидера по содержанию витамина С Диетолог Мухина: красный перец превосходит цитрусовые по содержанию витамина С

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Болгарский красный перец является лидером среди овощей по содержанию витамина С, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, этот продукт содержит гораздо больше витамина C, чем цитрусовые.

Многие думают, что лимон и апельсин — лидеры по содержанию витамина C, и покупают цитрусовые. Но на самом деле в болгарском перце этого витамина в несколько раз больше, — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что витамин C выполняет в организме такие важные функции, как участие в синтезе коллагена, который способствует продлению молодости кожи, предотвращая появление морщин. Кроме того, витамин C поддерживает тонус сосудистых стенок, костной ткани, связок, а также стимулирует иммунитет и повышает усвояемость железа.

Диетолог также подчеркнула особую роль витамина С в профилактике кровоточивости десен, так как он укрепляет кровеносные сосуды.

Ранее Марият Мухина порекомендовала включить в рацион облепиху, которую также называют «сибирским ананасом». Специалист подчеркнула, что эта ягода весьма полезна для желающих похудеть, так как стимулирует обменные процессы, а кроме того, богата каротиноидами, витаминами А и группы В.