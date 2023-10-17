«Сибирский ананас»: врач назвала российскую ягоду для похудения Диетолог Мухина посоветовала худеющим есть облепиху

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Худеющим следует включить в рацион облепиху, которую также называют «сибирским ананасом», посоветовала врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что эта российская ягода стимулирует обменные процессы, она богата каротиноидами, витаминами А и группы В.

Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B. <...> Облепиха очень хороша для снижения веса, потому что стимулирует все обменные процессы, — пояснила Мухина.

Облепиха полезна в период простуд — эта ягода укрепляет иммунитет. Диетолог советует съедать 30–50 г продукта в день в виде сока, пюре, варенья или в качестве добавки в чай. Также популярностью пользуются пироги из облепихи и фиточаи, в состав которых помимо ягоды входят имбирь и мед.

Для сердечно-сосудистой системы можно использовать масло из облепихи. Оно улучшит текучесть крови и благоприятно повлияет на работу сердца и сосудов. Мухина добавила, что масло можно применять наружно для заживления ран и трофических язв.

Диетолог Анна Ивашкевич ранее рассказала, что осенние ягоды, такие как брусника, облепиха и клюква, считаются суперфудами или продуктами с высокой пищевой ценностью. Это связано с тем, что они богаты питательными микроэлементами и витаминами.