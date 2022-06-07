Диетолог назвала опасные для здоровья последствия переедания черешни Диетолог Соломатина: переедание черешни может привести к аллергии и проблемам с ЖКТ

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Чрезмерное употребление черешни может вызвать аллергическую реакцию, проблемы с желудочно-кишечным трактом и усугубить развитие сахарного диабета, рассказала диетолог Елена Соломатина. Она порекомендовала с осторожностью употреблять эту ягоду россиянам с инсулинорезистентностью и лишним весом, передает «Москва 24».

Те, у кого есть инсулинорезистентность, диабет, лишний вес, — именно сладкую черешню им нужно есть с осторожностью. Хотя у нее калорийность невысокая, но тем не менее она может взаимодействовать с инсулином и в этом случае все равно нужно учитывать ее сахара, — пояснила Соломатина.

Она добавила, что в «сезон черешни» россияне обычно стремятся «наесться на год» этой ягодой. Однако диетолог призвала не делать этого, так как витамины, которые содержит черешня, не сохранятся в организме на столь длительный срок. Соломатина заверила, что примерно три горсти этих ягод каждый день не нанесут здоровью человека никакого вреда.

Ранее доктор Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург заявили, что от бессонницы помогает употребление черешни, красных сортов винограда, яиц, вишни и миндаля. По словам последнего, длительная бессонница способна навредить мозгу, поэтому с ней необходимо бороться.