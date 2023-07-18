Диетолог назвал основные принципы питания в жару Диетолог Арзамасцев посоветовал есть больше овощей в жаркую погоду

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В жаркую погоду следует включить в рацион больше овощей и фруктов, посоветовал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» специалист назвал одним из основных принципов питания в жару употребление легких продуктов, которые быстро усваиваются и не являются калорийными. Хорошо подойдут диетические рыба и мясо.

В жару организм получает повышенную нагрузку, поэтому лучше употреблять легкие продукты. Это диетическое мясо, рыба, которые хорошо усваиваются и не содержат много калорий. Это овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты, — пояснил диетолог.

По словам Арзамасцева, лучше увеличить количество приемов пищи с двух-трех раз в день. Диетолог рекомендует добавить легкие перекусы из зеленых салатов. Это поможет сохранить то количество калорий, которое нужно человеку, но при это позволит сократить объемы порций, что необходимо в жару.

Кроме того, от жирного мяса, горячих продуктов и специй стоит отказаться. Это может привести к ухудшению самочувствия в течение дня. Тяжелая пища мешает организму адаптироваться к погоде, вызывая сонливость и слабость, а горячая еда усиливает потоотделение.

Лучше не употреблять избыточное количество специй, потому что они тоже могут привести к повышенному потоотделению и организм будет хуже приспособлен к жаркой погоде, — заключил Арзамасцев.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала брать в поезд дальнего следования продукты с долгим сроком хранения. Из мясных изделий врач порекомендовала отдать предпочтение куриной грудке или индейке в запеченном или вяленом виде: так они содержат меньше влаги и хранятся дольше.