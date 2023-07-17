Диетолог рассказала, как питаться в дальнем поезде Диетолог Соломатина посоветовала брать в дальний поезд продукты с низким содержанием жидкости

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Дорога в дальнем поезде иногда занимает несколько дней, поэтому важно взять с собой продукты с долгим сроком хранения без холодильника, а питание при этом должно быть вкусным и правильным, рассказала в беседе с «Пятым каналом» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, выбирать лучше продукты с низким содержанием жидкости — такая еда меньше портится.

Как рассказала специалист, не стоит брать в дорогу продукты из фарша и салаты, запеченное мясо и вареные яйца, а если это все-таки произошло, их надо съесть в первую очередь. Более сухие закуски лучше оставить на второй день поездки. Упаковывать продукты необходимо в контейнер или в пергамент. Целлофан не рекомендуется, так как образующийся в пакете конденсат ускоряет процесс порчи.

В качестве гарнира подойдут пюре или вермишель быстрого приготовления, а также консервированные бобовые, продолжила врач. В дороге легко заварить кашу на воде, для вкуса можно добавить сушеные ягоды или потолочь банан.

Из мясных изделий диетолог порекомендовала отдать предпочтение куриной грудке или индейке, причем лучше в запеченном или вяленом виде: так они содержат меньше влаги и хранятся дольше. То же правило нужно соблюдать при выборе овощей — дольше «живут» твердые и малосочные продукты, например, болгарский перец или огурцы. Из фруктов путешествие хорошо «переносят» яблоки, груши, апельсины и мандарины. Бананы, черешню и виноград специалист советует есть с осторожностью, так как они способны вызывать определенный дискомфорт.

Любителям сладостей медик посоветовала захватить в дорогу печенье, сухарики или сушки. Что касается шоколада и мармелада, то противопоказаний также нет, однако нужно помнить, что на жаре они могут растаять.

Но главной составляющей поездки должна быть вода, подчеркнула Соломатина. Ее недостаток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Вода нам нужна, потому что обезвоживание в дороге чревато образованием тромбов, затуманиванием мозга, повышением утомляемости. Это бывает просто опасно, — предупредила диетолог.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты не стоит есть перед перелетом. Врач посоветовала избегать блюд из фасоли, бобовых и гороха, а также не пить алкоголь, особенно при длительном путешествии.