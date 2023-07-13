Диетолог рассказала, какие продукты не стоит есть перед перелетом Диетолог Дианова посоветовала избегать блюд из фасоли и гороха перед полетом

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Перед полетом стоит избегать блюд из фасоли, бобовых и гороха, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. Также она посоветовала не пить алкоголь, особенно при длительном перелете.

Блюда из фасоли и жирная пища может усугубить ситуацию, если у человека наблюдается тяжесть и дискомфорт в желудке. В случае ночного перелета не стоит есть тяжелую пищу, например, стейк мяса. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно, если человек спит, в таком случае на утро может появиться запор, — рассказала Дианова.

Врач добавила, что лучше всего употреблять кошерную еду, так как состав в таких продуктах более натуральный и наличие вредных добавок там минимальное. По словам диетолога, сама она предпочитает есть хумус. Он хорошо усваивается организмом, не вызывает бурного газообразования и очень питателен.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал норму мяса в рационе пожилых людей. По его словам, белок необходим для поддержания нормального функционирования организма, иммунной системы и мышечной ткани. Но чтобы не нагружать организм, ежедневно стоит употреблять не более 100-120 граммов мяса.