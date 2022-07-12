Диетолог назвал наиболее вредные продукты для завтрака Диетолог Арзамасцев посоветовал не есть на завтрак жирное мясо

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Завтрак должен быть максимально комфортным для пищеварительного тракта, поэтому лучше отказаться от тяжелых продуктов, наиболее вредным для первого приема пищи будет жирное мясо, например, свинина или говядина, считает диетолог Евгений Арзамасцев. По его словам, если съесть утром сложнокомпонентные блюда, то человек может испытывать тяжесть в течение всего дня, передает «Москва 24».

Желательно не есть сложнокомпонентные блюда, например макароны с грибами, сыром и маслом. Или блюда, содержащие сало либо избыточное количество жиров. Это очень тяжело переваривается и дает достаточно большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Помимо лишних килокалорий, это даст еще и тяжесть в течение дня, — заверил Арзамасцев.

Более того, стоит отказаться от поедания полуфабрикатов на завтрак и фастфуда. Диетолог считает, что даже неправильно приготовленная яичница может оказаться не таким полезным блюдом, как многие привыкли думать. Арзамасцев пояснил: «Если она пережарена, в шкварках темного цвета, то такой продукт есть в общем-то можно, но пользы от него будет немного». В связи с этим он порекомендовал есть на завтрак крупы, которые дают сложные углеводы. К таким специалист отнес гречку или геркулес.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что лучше всего завтракать примерно через 30–60 минут после пробуждения, так как утром у большинства людей запускаются обменные процессы. Она подчеркнула, что именно завтрак будет влиять на метаболизм в течение всего дня.