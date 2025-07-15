Диетический овощной суп, который реально прокачает твою фигуру

Диетический овощной суп — это лёгкое, полезное и вкусное блюдо для тех, кто следит за питанием и хочет поддерживать форму. Суп насыщает витаминами и минералами, при этом содержит минимум калорий. Готовить его просто — подойдут как свежие, так и замороженные овощи.

Ингредиенты

Вода — 1,5 л

Лук репчатый — 100 г

Морковь — 100 г

Картофель — 180 г

Замороженный зелёный горошек — 80 г

Замороженная кукуруза — 50 г

Помидор — 50 г

Тыква — 50 г

Белокочанная капуста — 120 г

Подсолнечное масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Зеленый лук — 3 веточки

Укроп — 5 веточек

Петрушка — 5 веточек

Приготовление:

Вскипятите воду в кастрюле. Очистите и нарежьте кубиками картофель и морковь, мелко порежьте лук. Добавьте овощи в кипящую воду и варите до мягкости. Нарежьте тыкву кубиками, капусту тонкой соломкой. Добавьте в суп и варите 10-15 минут на медленном огне. Помидор нарежьте дольками. Добавьте его вместе с замороженной кукурузой и горошком. Варите до готовности всех ингредиентов. В конце добавьте мелко нарезанный зеленый лук, укроп, петрушку, подсолнечное масло, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и выключите огонь.

Этот суп отлично подходит для легкого обеда или ужина, поддержит энергию и поможет оставаться в форме. Попробуйте этот простой и полезный рецепт!

Устали от пресной жареной картошки? Всего два ингредиента превратят банальный гарнир в кулинарный шедевр! Свинина и чеснок сделают блюдо по-настоящему насыщенным и ароматным.