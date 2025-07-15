Диетический овощной суп, который реально прокачает твою фигуру

Диетический овощной суп — это лёгкое, полезное и вкусное блюдо для тех, кто следит за питанием и хочет поддерживать форму. Суп насыщает витаминами и минералами, при этом содержит минимум калорий. Готовить его просто — подойдут как свежие, так и замороженные овощи.
Ингредиенты
- Вода — 1,5 л
- Лук репчатый — 100 г
- Морковь — 100 г
- Картофель — 180 г
- Замороженный зелёный горошек — 80 г
- Замороженная кукуруза — 50 г
- Помидор — 50 г
- Тыква — 50 г
- Белокочанная капуста — 120 г
- Подсолнечное масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
- Зеленый лук — 3 веточки
- Укроп — 5 веточек
- Петрушка — 5 веточек
- Приготовление:
- Вскипятите воду в кастрюле. Очистите и нарежьте кубиками картофель и морковь, мелко порежьте лук. Добавьте овощи в кипящую воду и варите до мягкости.
- Нарежьте тыкву кубиками, капусту тонкой соломкой. Добавьте в суп и варите 10-15 минут на медленном огне.
- Помидор нарежьте дольками. Добавьте его вместе с замороженной кукурузой и горошком. Варите до готовности всех ингредиентов.
- В конце добавьте мелко нарезанный зеленый лук, укроп, петрушку, подсолнечное масло, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и выключите огонь.
Этот суп отлично подходит для легкого обеда или ужина, поддержит энергию и поможет оставаться в форме. Попробуйте этот простой и полезный рецепт!
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