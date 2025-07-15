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15 июля 2025 в 23:07

Диетический овощной суп, который реально прокачает твою фигуру

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диетический овощной суп — это лёгкое, полезное и вкусное блюдо для тех, кто следит за питанием и хочет поддерживать форму. Суп насыщает витаминами и минералами, при этом содержит минимум калорий. Готовить его просто — подойдут как свежие, так и замороженные овощи.

Ингредиенты

  • Вода — 1,5 л
  • Лук репчатый — 100 г
  • Морковь — 100 г
  • Картофель — 180 г
  • Замороженный зелёный горошек — 80 г
  • Замороженная кукуруза — 50 г
  • Помидор — 50 г
  • Тыква — 50 г
  • Белокочанная капуста — 120 г
  • Подсолнечное масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Зеленый лук — 3 веточки
  • Укроп — 5 веточек
  • Петрушка — 5 веточек
  • Приготовление:
  1. Вскипятите воду в кастрюле. Очистите и нарежьте кубиками картофель и морковь, мелко порежьте лук. Добавьте овощи в кипящую воду и варите до мягкости.
  2. Нарежьте тыкву кубиками, капусту тонкой соломкой. Добавьте в суп и варите 10-15 минут на медленном огне.
  3. Помидор нарежьте дольками. Добавьте его вместе с замороженной кукурузой и горошком. Варите до готовности всех ингредиентов.
  4. В конце добавьте мелко нарезанный зеленый лук, укроп, петрушку, подсолнечное масло, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и выключите огонь.

Этот суп отлично подходит для легкого обеда или ужина, поддержит энергию и поможет оставаться в форме. Попробуйте этот простой и полезный рецепт!

Устали от пресной жареной картошки? Всего два ингредиента превратят банальный гарнир в кулинарный шедевр! Свинина и чеснок сделают блюдо по-настоящему насыщенным и ароматным.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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