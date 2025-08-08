Диетические сырники на 20 г белка: не оставляют тяжести в желудке

Легкие диетические сырники — идеальный завтрак с нежным вкусом и всего 180 ккал на порцию (4 шт.)! Эти творожные оладьи с хрустящей корочкой и мягкой серединкой содержат 20 г белка, 5 г жиров и 15 г углеводов на 100 г.

Для приготовления смешайте 250 г обезжиренного творога, 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных отрубей вместо муки, 1 ч. л. меда и щепотку ванилина. Тесто вымесите до гладкости, сформируйте сырники и обжарьте на антипригарной сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистости.

Подавайте с ягодами — они дают естественную сладость без лишних калорий. Сырники получаются нежно-творожными с легкой ванильной ноткой, без приторности, но с приятной сытностью. Они заряжают энергией, не оставляя тяжести в желудке.

