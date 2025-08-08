Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 05:31

Диетические сырники на 20 г белка: не оставляют тяжести в желудке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкие диетические сырники — идеальный завтрак с нежным вкусом и всего 180 ккал на порцию (4 шт.)! Эти творожные оладьи с хрустящей корочкой и мягкой серединкой содержат 20 г белка, 5 г жиров и 15 г углеводов на 100 г.

Для приготовления смешайте 250 г обезжиренного творога, 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных отрубей вместо муки, 1 ч. л. меда и щепотку ванилина. Тесто вымесите до гладкости, сформируйте сырники и обжарьте на антипригарной сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистости.

Подавайте с ягодами — они дают естественную сладость без лишних калорий. Сырники получаются нежно-творожными с легкой ванильной ноткой, без приторности, но с приятной сытностью. Они заряжают энергией, не оставляя тяжести в желудке.

Ранее стало известно, как приготовить без муки воздушную творожно-шоколадную запеканку.

сырники
рецепты
творог
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.