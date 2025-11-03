Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 09:09

Дети просят приготовить каждые выходные — простой рецепт шоколадных сырков: натуральная замена десертам из магазина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мои дети обожают этот шоколадный сыр на завтрак — он менее приторный, чем покупные варианты, и я уверен в его составе. Теперь это наш здоровый вариант сладкого начала дня.

Для приготовления этого удивительного десерта мне понадобится: свежий творог 9% жирности (1 кг), качественный шоколад (300 г), молочный или темный — по вкусу), куриные яйца (4 шт.), сливочное масло (200 г), соль (2 ч. л.), лимонная кислота (1 ч. л.), пищевая сода (2 ч. л.), сахар (1 ч. л., можно регулировать по вкусу).

Начинаю с подготовки творога: обязательно протираю его через мелкое сито или измельчаю блендером — это ключевой момент для идеальной гладкой текстуры. Шоколад ломаю на кусочки, сливочное масло нарезаю, растапливаю их вместе на водяной бане, помешивая до однородности. В просторной жаропрочной миске соединяю протертый творог, растопленную шоколадно-масляную смесь, яйца, соль, лимонную кислоту, соду и сахар. Аккуратно и тщательно все перемешиваю.

Теперь важный этап: помещаю миску на водяную баню и, постоянно помешивая деревянной лопаткой, прогреваю массу на медленном огне. Не допускаю закипания! Мешаю до тех пор, пока масса не станет абсолютно гладкой, однородной и начнет слегка отставать от дна и стенок миски. Это занимает примерно 15–20 минут. Готовую горячую массу быстро разливаю по заранее подготовленным небольшим формам (можно использовать силиконовые или керамические).

Остужаю при комнатной температуре, затем убираю в холодильник для полного застывания минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. Храню в холодильнике до недели. Подаю как самостоятельный десерт с ягодами, в качестве намазки на тосты, крекеры или используют для приготовления чизкейков без выпечки.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.

