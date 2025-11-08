Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 11:22

Дети просят на завтрак кашу! Готовлю по этому рецепту — уплетают все и просят добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В моей семье рисовая каша стала традицией воскресных завтраков — то самое блюдо, ради которого все с удовольствием просыпаются поутру. Ее кремовая текстура и нежный молочный вкус дарят ощущение домашнего уюта, ради которого и стоит повозиться у плиты. А если добавить вареное яйцо и ломтики авокадо, получается настолько сбалансированное блюдо, что заряжает энергией до самого обеда.

Готовлю я так: один стакан риса тщательно промываю до прозрачной воды. Заливаю крупу двумя с половиной стаканами воды и ставлю на средний огонь. Когда вода почти выкипит, вливаю такое же количество молока — важно, чтобы оно было комнатной температуры, тогда каша не будет подгорать. Добавляю щепотку соли и сахар по вкусу, убавляю огонь до минимума. Томлю под крышкой 15–20 минут, периодически помешивая. В конце заправляю кусочком сливочного масла — оно делает вкус по-настоящему бархатным. Просто, но как вкусно!

