Дерматолог рассказала, какой пилинг лучше не делать летом Дерматолог Студеникина рассказала об опасности летнего пилинга при чувствительной коже

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В летний период лучше отказаться от срединных и глубоких пилинговых процедур, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина. По ее словам, вместо них необходимо перейти исключительно на поверхностные.

В их состав обычно входят молочная, миндальная, азелаиновая, феруловая кислоты. Второй вариант — энзимные пилинги. Они не травмируют кожу, укрепляют ее барьерную функцию и отлично увлажняют, — пояснила врач.

Она предупредила, что пилинг нельзя делать при повреждениях или воспалениях кожи лица, а в течение 12 часов после процедуры необходимо воздержаться от использования косметики, занятий спортом, солнечных ванн, а также посещения бани или сауны. Кроме того, после пилинга нужно обязательно применять солнцезащитные средства с фактором защиты не ниже 50, их надо наносить на кожу как минимум за 20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые три часа.

Для восстановления кожи в уход нужно включить средства с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, витамином B5, — добавила специалист.

Также дерматолог подчеркнула, что летом пилинг противопоказан при повышенной чувствительности кожи, куперозе и обострении хронических кожных заболеваний, в том числе герпеса. Стоит воздержаться от пилинга и после посещения пляжа или солярия, во время критических дней и при приеме лекарств, повышающих фоточувствительность.

Ранее косметолог Елена Мошкова рассказала о необходимости полного отказа от декоративной косметики после химического пилинга до полного восстановления кожи. Нарушение этой рекомендации может привести к развитию бактериальных гнойных осложнений.