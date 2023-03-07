Женщинам рассказали, как избежать осложнений после пилинга Косметолог Мошкова посоветовала отказаться от декоративной косметики после химического пилинга

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После химического пилинга стоит отказаться от использования декоративной косметики до полного восстановления кожи, предупредила косметолог Елена Мошкова. Она рассказала «Москве 24» о необходимости каждый день умывать кожу после процедуры. Нарушение этих рекомендаций может привести к развитию бактериальных гнойных осложнений.

Важно не забывать умываться каждый день и не наносить декоративную косметику на кожу до момента ее полного восстановления. Пренебрежение этими правилами чревато развитием бактериального гнойного осложнения, — рассказала специалист.

По словам дерматолога, после химического пилинга на коже появляются корочки. Их нельзя удалять самостоятельно скрабами и средствами, содержащими кислоты. Специалист пояснила, что из-за этого могут образоваться монкующие эрозии, которые превратятся в пигментные пятна. В восстановительный период не следует использовать и плотный крем — он может создать пленку, из-за которой на лице появятся белые угри.

После срединного пилинга кожи могут появиться отеки. Мошкова советует обратиться к своему косметологу, чтобы он назначил лекарственный препарат. Среди негативных последствий такой процедуры также могут проявиться раздражение глаз, слизистой носа и полости рта.

Врач предупредила, что чаще всего побочные эффекты развиваются при глубоком пилинге. Так, может начаться гиперпигментация из-за избыточного проникновения химического состава.

Глубокие пилинги могут вызывать тяжелые местные побочные реакции. Например, изменение текстуры кожи и «звездочки» — стойкое расширение мелких сосудов. Также вероятны рубцовые изменения, что может быть связано как со склонностью кожи пациента к патологическому рубцеванию, так и с преждевременным удалением корочек, — рассказала дерматолог.

Визажист Александр Астер ранее предупредил об опасности использования самодельных масок для лица. По словам специалиста, они могут привести к ожогам на коже и аллергии.