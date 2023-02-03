Россиянам объяснили, чем опасны съедобные маски для лица Визажист Астер: маски из перца и лимонного сока могут оставить ожоги сильнее солнечных

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Самодельные маски для лица из обычных продуктов — лимона, перца или помидоров — угрожают ожогами сильнее солнечных, а также аллергией, рассказала NEWS.ru визажист Александр Астер. По ее словам, последствия использования народных методов омоложения приходится исправлять профессионалам, в том числе медикам.

Народные методы ухода за лицом и омоложения самодельными масками могут закончиться проблемами со здоровьем. Например, маска из перца может вызвать сильную аллергию или, что хуже, ожог. Последствия придется устранять спецсредствами под присмотром профессионалов, в том числе медиков. Помидоры также противопоказаны, так как в них содержится агрессивная для кожи кислота. При попытке убрать гиперпигментацию с помощью сока лимона есть риск получить еще больший ожог от солнца и, соответственно, увеличение количества пятен, — отметила Астер.

Ранее врач-дерматолог Ольга Саперова заявила, что при посещении солярия важно закрывать особые места: грудь, родинки, глаза, волосы и татуировки. Она рекомендовала использовать специальные наклейки, чтобы закрывать локальные места на теле, которые не должны находиться под воздействием ультрафиолета.

Саперова отметила, что при посещении солярия на теле и на лице не должно оставаться следов косметики, в том числе и уходовой. Врач посоветовала использовать только специальные увлажняющие средства, которые помогут загару лечь ровнее.